Раненых утку и сову спасли в Москв

Раненых утку и сову спасли в столице. Утром пятницы, 27 марта, в Службу 112 поступили сообщения с просьбой о помощи птицам.

Об этом сообщили в Департаменте ГОЧСиПБ города Москвы.

— В поселке Первое мая утка запуталась в рыболовных снастях и зацепилась за ветки. А на улице Южнобутовская прохожие обнаружили сидящую в кустах сову, которая ударилась о стену и не могла больше взлететь, — говорится в публикации.

Уточняется, что спасатели освободили утку, у котором было повреждено крыло. Также с помощью сачка они поймали сову и обеих птиц передали в Центр спасения диких животных.

