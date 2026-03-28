Первая после зимы промывка дорог и тротуаров с шампунем началась в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению первой в этом году промывке дорог и тротуаров со специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках утвержденного графика сегодня с 12:00 во всех административных округах начались мероприятия по промывке с концентрированным моющим средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, прилегающих к ним парковок, тротуаров и дворовых территорий. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб», – отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что традиционно весной и осенью в столице проводится мойка дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

«Применяемое моющее средство безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Вначале проводится промывка со специальным средством, затем – обычная мойка водой», – подчеркнул Петр Бирюков.