Сергей Собянин сообщил о планах развития столичных парков в 2026 году

В 2025 году столичные парки побили рекорд: их посетили 282,5 миллиона человек. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Росту числа посетителей способствовало комплексное благоустройство и развитие парковых территорий, а также организация мультиформатной программы мероприятий.

«Одним из главных событий стало открытие Царской набережной в музее-заповеднике “Коломенское”. Променад длиной 3,5 километра стал востребованным общественным пространством столицы», — отметил Мэр Москвы.

В 2025 году были завершены основные работы первого и второго этапов комплексного благоустройства и реабилитации парка «Сокольники».

Закончилось благоустройство пляжных зон «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3». Там создали настоящее курортное пространство в черте города. Обустроили два бассейна под открытым небом, в зонах отдыха разместили душевые кабины и почти тысячу лежаков, открыли новые торговые точки с возможностью перекусить и приобрести напитки. Кроме того, обновили всю спортивную и игровую инфраструктуру пляжей: детские игровые городки с горками, качелями, полосами препятствий, открыли пункты сап-серфинга для любителей активного отдыха.

Продолжается развитие инфраструктуры для отдыха москвичей и занятий спортом. Летом прошлого года в парках были доступны 14 бассейнов и 150 пикниковых зон.

В зимнем сезоне 2025/2026 работал 31 каток с искусственным и натуральным льдом, 80 лыжных трасс общей протяженностью 310 километров, 21 горка для катания на тюбингах и ледянках и две площадки для керлинга (в парках «Ходынское поле» и «Фили»).

В рамках проектов «Зима в Москве» и «Лето в Москве» в парках была организована разнообразная программа мероприятий. Особенной популярностью у москвичей пользовались фестиваль «Парковая симфония», кинопоказы, лекции и мастер-классы проекта «Кино в парках», лесные библиотеки, а также «Сады и огороды», «Вкусные морозы 2:0», «Волшебные подснежники» и многое другое.