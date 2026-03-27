Собянин: Посещаемость парков культуры и отдыха выросла более чем в 1,5 раза

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max сообщил, что в 2025 году посещаемость парков культуры и отдыха выросла более чем в 1,5 раза.

«2025 год – рекордный для московских парков культуры и отдыха. Посещаемость выросла более чем в 1,5 раза – на территориях побывали свыше 282,5 млн человек», – написал Собянин. По его словам, одним из главных событий стало открытие Царской набережной в музее‑заповеднике «Коломенское». Променад длиной 3,5 км стал востребованным общественным пространством столицы. Также завершили основные работы первого и второго этапов комплексного благоустройства и реабилитации парка «Сокольники». Мэр отметил, что летом в парках культуры и отдыха было доступно 14 бассейнов и 150 пикниковых зон. Зимой работали 31 каток, 80 лыжных трасс, 21 горка для катания на тюбингах и ледянках, две кeрлинговые зоны. «В планах на 2026-й – продолжение обновления Парка Горького, парка «Сокольники» и музея-заповедника «Коломенское». Запланированы также работы в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», усадьбе «Останкино», Саду имени Баумана, парках имени Юрия Лужкова, «Красная Пресня», Москворецкий и Лефортовский», – заключил мэр.