В ЦОДД предупредили о возможных локальных перекрытиях в центре Москвы 27 марта

В течение дня в центре Москвы возможно введение локальных перекрытий дорог.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в центре организации дорожного движения (ЦОДД).

— Сейчас загруженность дорог составляет три балла. Средняя скорость движения по городу — 35 километров в час, — уточнили в Telegram-канале Дептранса.

Столичные пециалисты прогнозируют интенсивное движение в центральной части города, на ТТК и МКАД, на вылетных магистралях по направлению в область.

На данный момент движение затруднено на Ярославском шоссе в сторону центра, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Автозаводская, на внутренней стороне МКАД в районе проспекта Багратиона.

26 марта автомобильное движение также было временно перекрыто в Большом Девятинском переулке в направлении Нового Арбата и в Глубоком переулке в обоих направлениях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе планируется завершить в 2026 году. Финишный участок трассы улучшит транспортную доступность.