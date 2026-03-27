Посвященную премии «Золотая маска» карту «Тройка» выпустили в Москве

Тематическую карту «Тройка», посвященную Российской национальной театральной премии и фестивалю «Золотая маска», выпустили в Москве.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— К Всемирному дню театра выпустили тематическую карту, посвященную Российской национальной театральной премии и фестивалю «Золотая маска», который с 1993 года объединяет лучшие постановки со всей России, — говорится в сообщении.

Приобрести тематическую карту можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метрополитена, расположенных на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро, а также на маркетплейсах, передает Telegram-канал ведомства.

26 марта к 70-летию театра «Современник» в столице выпустили тематическую карту «Тройка», на которой изображено здание театра и девиз юбилейного сезона «Счастье быть современником». В связи с этим заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что московская транспортная система регулярно реализует совместные проекты с театром. Так, ранее в метро открывали выставку «Лица эпохи» и запускали тематический трамвай на маршруте «А».