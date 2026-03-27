На московских клумбах зацвели первые цветы

В Москве и Подмосковье зацвели первые цветы. На городских клумбах уже можно заметить подснежники, крокусы и пролески сибирские, сообщает ТАСС.

Из-за раннего потепления в этом году первоцветы появились в столице еще до полного схода снега, опередив свой обычный график. В Гидрометцентре это объяснили аномально высокой для этого времени температурой воздуха, которая соответствует скорее второй половине апреля. На фоне этого не только зацвели некоторые цветы, но и набухли почки на деревьях, а также пробилась первая трава.

В парках и во внутренних двориках города уже можно встретить яркий «ковер» из синих пролесков, ярких крокусов и других многолетних растений, пробудившихся после схода снега.

