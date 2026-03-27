Степные сурки проснулись в Московском зоопарке

Степные сурки, известные также как байбаки, вышли из спячки в Московском зоопарке, вернувшись к активной жизни. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Пережить суровую зиму с ее морозами и обильными снегопадами байбакам помогли сотрудники зоопарка. Заранее расчистив часть снежного покрова, зоологи облегчили животным выход на поверхность из их подземных «сурчин» и предотвратили возможное подтопление вольера при таянии снега. Сейчас посетители могут наблюдать за активным образом жизни сурков, особенно в утренние и дневные часы, когда животные греются на солнышке.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова пояснила, что процесс адаптации байбаков после пятимесячной спячки требует особого внимания. Организм животных, метаболизм которых замедляется до минимума, нельзя перегружать. Поэтому в рацион сурков постепенно вводятся стартовые корма. Первые два дня они получают всего по одному кусочку овощей, затем порции увеличиваются.

— Позже в рацион животных добавится нежирная зерновая смесь: зерна пшеницы, овса, ячменя, с приходом лета суркам дают сезонные овощи: брокколи, сельдерей и другие. Также они начинают есть траву и ветки, растущие в их вольере, — передает слова Акуловой ТАСС.

