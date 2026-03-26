"Книги в метро" появились на пяти автовокзалах Москвы

На пяти столичных автовокзалах - Центральный, Красногвардейский, Южные Ворота, Северные Ворота и Саларьево - появилась возможность в формате онлайн читать книги. В отличие от прочих сервисов, "Книги в метро" полностью бесплатные, доступ к ним можно получить по QR-коду на плакате.

Выбор в онлайн-библиотеке широкий: есть и художественная классика, и современная литература. Москвичка Виктория Кобзева обнаружила в библиотеке популярные романы Стругацких и успела прочесть несколько глав до посадки на автобус в Касимов. А житель Владимира Владислав Чреватенко, приехав в гости к другу, отсканировал код по пути в метро, чтобы слушать аудиоверсию недочитанных в пути "Братьев Карамазовых".

"Брал с собой бумажную книгу, но сейчас иду в толпе, удобнее слушать", - поделился он.

Единственный недостаток - нельзя скачать книгу на телефон и читать без интернета, не установив приложение "Свет". Впрочем, оно займет намного меньше памяти на смартфоне, чем несколько "увесистых" книжных файлов. Встретить плакаты-библиотеки можно, как правило, в залах ожидания и кафе. На автовокзале Северные Ворота получить доступ к сервису можно на втором этаже у эскалатора, на автовокзале Саларьево плакат размещен напротив касс, а на Красногвардейском - на втором этаже, около камеры хранения. На автовокзале Южные Ворота воспользоваться проектом можно в зале ожидания - рядом с расписанием автобусов, а на Центральном плакат висит на шестом этаже возле лифтов. Изображены на плакатах русские писатели - пассажиров провожают Чехов, Гоголь и Пушкин.