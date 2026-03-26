Москвичей предупредили о ночных заморозках

В ночь на пятницу, 27 марта, в Москве возможны заморозки, местами гололедица, пишет Гидрометцентр России в Telegram-канале.

По данным синоптиков, в пятницу в Москве облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь.

Ночью в Москве -2...0°, по области -4...1°, ветер слабый, местами гололедица. Днем в столице 12...14°, в Подмосковье 11...16°, на юге 6...11°, ветер восточной четверти 2-7 м/с, уточнили метеорологи.

В субботу ожидается потепление — ночью в Москве 0...2°, в центре города 4...6°, по области -1...4°, ветер слабый, местами гололедица. Днем в Москве 13...15°, по области 10...15°, ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В воскресенье осадки не ожидаются, уточнили в Гидрометцентре. Ночью в Москве 1...3°, в центре города 4...6°, по области 0...5°, ветер слабый. Днем в Москве 14...16°, по области 11...16°, ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, в свою очередь, что в последний рабочий день нынешней недели столичный регион заденет своим краем поднимающийся из района Средней Волги южный циклон.

По его словам, облаков в небе станет больше и местами, преимущественно в восточной половине территории, пройдут небольшие дожди, в столице они возможны ближе к вечеру.

Метеоролог напомнил, что самая высокая температура воздуха 27 марта была зафиксирована в 1983 году. Столбики термометров поднялись до +15,9°. Холоднее всего (-19,4°) было в 1908 году.

Больше всего осадков в этот день (17,7 мм) выпало в 1937 году. Максимальная высота снежного покрова в этот день наблюдалась в 2013 году — 74 см, заметил синоптик.