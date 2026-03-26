«Ангельские» облака над Москвой могут предвещать потепление

Появившиеся в небе над столицей перистые облака, которые напоминают «ангельские крылья», могут предвещать потепление. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

— Это облака верхнего яруса — перистые. Они формируются на высоте около 8–10 километров (...) Скорость ветра на этих высотах может превышать 100 километров в час (...) Появление перистых облаков может означать, что теплый фронт находится на расстоянии нескольких сотен километров и движется в сторону столичного региона, — рассказал Цыганков.

Он добавил, что при приближении теплого фронта облачность формируется сверху вниз, передает Агентство городских новостей «Москва».

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что последние дни марта в столице будут теплыми, но с небольшими осадками. Начало апреля, по ее словам, также будет теплым.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что метеорологическое лето приходит в столицу и центральный регион примерно с 25 мая.