Москвичам рассказали о погоде в последние дни марта

Последние дни марта в столице будут теплыми, но с небольшими осадками. В выходные температура поднимется до плюс 16 градусов. Об этом в четверг, 26 марта, рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

© Вечерняя Москва

— В субботу столбики термометров покажут плюс 12–14 градусов, а в воскресенье потеплеет до плюс 16 градусов, что на 5–6 градусов выше нормы. Со следующей недели ночи станут теплее, но днем ожидается до плюс 13, — говорится в публикации телеканала «Звезда».

Начало апреля, по словам эксперта, также будет теплым.

В комментарии «Вечерней Москве» Татьяна Позднякова рассказала, что в апреле в городе начнутся осадки, не исключено, что выпадет снег. Она отметила, что погода в Московском регионе была устойчивой в марте течение длительного времени.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что теплая и сухая погода, установившаяся в Москве, продержится до конца недели, а с воскресенья, 29 марта, в городе начнутся дожди, которые продолжатся на следующей неделе.