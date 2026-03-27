Метеоролог назвал москвичам срок перехода на футболки

Метеоролог Михаил Семенов в беседе с NEWS.ru заявил, что в Москве жаркая погода ожидается уже в конце апреля.

По его словам, в последние дни указанного месяца весны температура воздуха будет достигать 18-21 градуса тепла.

«Во всяком случае в дневное время в Москве можно будет ходить в футболках. Такой сценарий, естественно, очень радует», — подчеркнул собеседник издания.

При этом он отметил, что до этого жителей столицы ждут и похолодание, и обильные осадки. Семенов предупредил, что возможны не только дожди, но и мокрый снег.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье зацвели первые цветы. На городских клумбах уже можно заметить подснежники, крокусы и пролески сибирские.