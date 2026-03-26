Автомобильное движение перекрыли на ряде улиц в центре Москвы

Автомобильное движение было временно перекрыто в Большом Девятинском переулке в направлении Нового Арбата и в Глубоком переулке в обоих направлениях. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам представителей ведомства, сейчас также нельзя проехать по Рочдельской улице в районе дома 1 по улице Трехгорный Вал в направлении улицы 1905 года, 1-му Красногвардейскому проезду напротив дома 6 в направлении Мантулинской улицы и по съезду с проспекта Багратиона в направлении Шелепихинской набережной.

Кроме того, движения нет на улице 1905 года, Краснопресненской набережной в районе дома 14, Боровицкой площади, Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту, Конюшковской улице в районе Проектируемого проезда № 1072 по направлению к Краснопресненской набережной и на улице Николаева в обоих направлениях.

— Выбирайте альтернативные маршруты. По возможности пользуйтесь метро, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе планируется завершить в 2026 году. Финишный участок трассы значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово, где проживает более 300 тысяч человек.