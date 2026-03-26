Экстремальных погодных явлений в Москве станет больше

Экстремальных погодных явлений в Москве в будущем станет больше. Соответствующий прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с агентством РИА Новости.

«Тенденция учащения опасных явлений погоды — а сильные ливни как раз относятся к опасным явлениям погоды — эта тенденция, она только набирает силу», — заявил синоптик.

По его словам, число экстремальных погодных явлений растет на 20-40 процентов от десятилетия к десятилетию, то есть со временем их частота продолжит увеличиваться.

Ранее в марте ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей ряда южных и северных регионов России об опасной погоде.