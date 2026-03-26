В доме Еропкина на Остоженке отреставрировали чугунные полы. Предположительно, узорчатые плиты отлили более 170 лет назад.

Чтобы восстановить уникальное напольное покрытие, специалисты сняли его и отремонтировали стяжку пола. Из 300 плит сохранилось лишь 100. Их реставраторы привели в порядок и законсервировали. А утраченные фрагменты заменили копиями, отлив идентичный орнамент.

Теперь холл и вестибюль исторического особняка вновь украшает каслинское литьё.