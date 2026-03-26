ЦОДД ожидает пробки до восьми баллов вечером в Москве

Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«По данным ЦОДД, вечером ожидается до восьми баллов. Сегодня в городе перекрытия, а значит, некоторые привычные маршруты могут быть закрыты, а объездные пути загружены. Время в пути может вырасти», – говорится в материале.

В настоящий момента движение временно закрыто на Кутузовском проспекте в районе д. 5/3 по направлению в центр.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения движения в центре города, на Садовом кольце, ТТК, вылетных магистралях, ведущих в область.