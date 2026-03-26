Чемпионат Москвы по быстрым шахматам пройдет в клубе на Тверском бульваре

Чемпионат Москвы по быстрым шахматам среди мужчин и женщин состоится в клубе Федерации шахмат Москвы (ФШМ) на Тверском бульваре, сообщили в пресс-службе ФШМ.

«Чемпионат Москвы по быстрым шахматам 2026 года пройдeт 11–12 апреля в клубе ФШМ на Тверском бульваре. Соревнования проводятся без заявочных взносов. Участие в мужском турнире примут московские спортсмены с рейтингом ФШР (классика, быстрые) или ФИДЕ (стандарт, рапид) 2 тыс. очков и выше. В женском турнире примут участие шахматистки с рейтингом 1,6 тыс. баллов и выше. Соревнования пройдут по швейцарской системе в девять туров с контролем времени 15 минут на партию и добавлением 10 секунд на ход. Призовой фонд турнира составит 250 тыс. руб.: 150 тыс. руб. – в мужском турнире, 100 тыс. руб. – в женском. Предварительная регистрация участников будет проводиться с 1 по 9 апреля», – говорится в сообщении.

Чемпионат Москвы шахматам – один из ключевых стартов столичного календаря, позволяющий сильнейшим шахматистам проверить свои силы в динамичном формате. Высокие рейтинговые требования обеспечивают серьeзный уровень конкуренции. Турнир также даeт участникам возможность улучшить свои позиции в национальном рейтинге и подготовиться к всероссийским соревнованиям.