Третьяковская галерея и «Союзмультфильм» проведут интерактивную программу

Интерактивная программа для детей и их родителей пройдет в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

«28 марта в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной пройдет семейная интерактивная программа с мастер-классом «Полярная весна», созданная при участии киностудии «Союзмультфильм». Участники посетят выставку «Арктика. Полюс цвета», где познакомятся с далеким и загадочным царством льда и снега, встретятся с его обитателями и смогут увидеть настоящее чудо – наступление полярной весны. В творческой мастерской ребята создадут свой северный шедевр с полярными мишками в технике коллаж», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в этот день в концертном зале Третьяковской галереи состоится специальный показ от «Союзмультфильма» – зрителям покажут серии из разных сезонов мультсериала «Умка». В подборке представлены такие эпизоды, как «Мамина песня», «Хранитель воспоминаний», «Вестник бури», «Ходячий лес», «Зеленоглазый зверь», «Хвостатый остров», «Лето среди зимы» и «Северный подарок».

В пресс-службе рассказали, что выставочный проект «Арктика. Полюс цвета» приурочен к 500-летию освоения Россией Северного морского пути.

«Экспозиция отражает эволюцию художественного осмысления северных широт в российском искусстве: от романизированных образов первооткрывателей до документальных свидетельств освоения региона и современных творческих интерпретаций. В состав выставки вошло более 130 произведений разных жанров и техник. На выставке можно познакомиться с длинной историей советского изучения Севера: от первых художников-полярников до энтузиастов второй половины XX века», – добавили в «Союзмультфильме».

Кроме того, специально к выставке Третьяковская галерея и «Союзмультфильм» создали серию познавательных открыток, где представлены работы мастеров – участников экспозиции. На оборотной стороне – рассказ персонажа Умки о том, что изображено на картине и небольшое творческое задание для детей.