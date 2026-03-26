В Москве проведут телемост ко Дню единения народов России и Белоруссии

В Москве в День единения народов России и республики Беларусь пройдет телемост "Музейный диалог" между крупнейшими историческими музеями России и Белоруссии - Музеем Победы и Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 30-летию единения народов России и Белоруссии, уточнили в пресс-службе Музея Победы.

Главной темой телемоста станет вклад музеев в формирование единого историко-культурного пространства России и Белоруссии. Кроме того, участники обсудят развитие культурной инфраструктуры, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия.

"С первых дней Великой Отечественной войны территория Белоруссии стала ареной жестокого противостояния немецких войск и Красной Армии. В этих кровопролитных сражениях срывался германский замысел "молниеносной войны", закладывался фундамент будущей Победы. И сегодня для деятелей учреждений культуры двух стран особое значение приобретает работа по сохранению памяти о трагических событиях, значении взаимопомощи и объединения усилий в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнули в Музее Победы.

Также в рамках мероприятия состоится интеллектуальная игра "Эрудиториум", посвященная истории двух дружественных государств. Принять участие в игре смогут команды от 3 до 6 человек после предварительной регистрации.

Завершит программу тематический кинопоказ.