$80.7293.81

В центре Москвы частично перекрыли движение

На нескольких участках в центральной части российской столицы перекрыто движение, сообщили в департаменте транспорта города в четверг.

Движение временно закрыли на Большом Каменном мосту, на Малом Каменном мосту, на улице Серафимовича, указал департамент, передает РИА «Новости».

Также движения нет у дома номер 4 на Можайском шоссе.

Ранее в марте движение транспорта полностью перекрывали на участках Московского проспекта, Конного и Крестьянского переулков и в других местах во время празднования Ураза-байрам.