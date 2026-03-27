Три поезда из Москвы остановлено из-за закрытия движения на Крымском мосту

Из-за закрытия движения на Крымском мосту остановлено три поезда, следующих из Москвы в Севастополь и Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

«Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 9:00 по московскому времени остановлены поезда «Таврия» в Крым», – говорится в материале.

Как уточняется, ситуация коснулась следующих поездов: №092/091 Москва – Севастополь отправлением 25 марта (прибыл в Тамань, задерживается на четыре часа); №195/196 Москва – Симферополь отправлением 25 марта (прибыл в Тамань, задерживается на три часа); №161/1628 Пермь – Симферополь отправлением 24 марта (прибыл в Тамань, задерживается на три часа); поезд №028/027 Москва – Симферополь отправлением 26 марта (прибыл в Старотитаровку, задерживается на 2,5 часа). Время задержки в пути может измениться.