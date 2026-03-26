Москвич решил помыть пол в вагоне метро и попал на видео
Москвич решил устроить генеральную уборку вагона метро и попал на видео. Подробностями делится Telegram-канал «Москва 24».
На кадрах молодой человек со шваброй моет пол под сиденьями. Другие пассажиры не препятствуют ему и поднимают ноги.
В комментариях под роликом энтузиаста похвалили и назвали «пассажиром года».
Ранее в московском метро появились шумоподавляющие кабины. Они рассчитаны на одного человека: внутри предусмотрены разъемы USB и Type-C для зарядки гаджетов, рабочее место, адаптивное освещение и вентиляция, которая обеспечивает постоянный приток свежего воздуха.