Стартовала модернизация крупного газорегуляторного пункта на юге Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к модернизации газорегуляторного пункта «Нагатино-7» на юге столицы. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что пункты снижают давление газа и поддерживают его в заданных пределах, обеспечивая снабжение районов Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Нагорный, а также ТЭЦ-9, тепловой станции «Нагатино» и ГТЭС «Коломенское».

Бирюков пояснил, что модернизация необходима из-за длительной эксплуатации оборудования. Работы проведут быстро и без отключения потребителей. Он добавил, что проект включает автоматизированные системы управления и дистанционный мониторинг, что позволит круглосуточно контролировать работу оборудования и оперативно реагировать на отклонения.

— Устаревшее оборудование будет полностью заменено на современный газорегуляторный пункт отечественного производства, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз». Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности», — рассказал Бирюков.

До этого крупный газорегуляторный пункт модернизировали в Западном административном округе столицы. Решение о модернизации было принято в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.