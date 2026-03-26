Выставка о столичных волонтерах открылась на станции метро «Воробьевы горы»

На станции метро «Воробьевы горы» открылась интерактивная экспозиция, посвященная волонтерскому сообществу и вкладу добровольцев в жизнь города. Ее можно посетить до 7 апреля. Выставку организовал ресурсный центр «Мосволонтер» совместно со столичным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Вместе с ресурсным центром “Мосволонтер” мы открыли новую выставку на станции “Воробьевы горы”. За последние три года это уже 30-я экспозиция на данной площадке. Посвятили ее волонтерскому движению. Проект позволит пассажирам не только узнать много нового об этой важном виде общественной деятельности, но и приобщиться к нему. По поручению Сергея Собянина столичный транспорт участвует в городских, культурных и просветительских инициативах», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Выставка поможет москвичам ближе познакомиться с волонтерским сообществом города, узнать о разнообразных добровольческих мероприятиях в столице и о том, как присоединиться к ним.

На выставке представлена экипировка команды волонтеров Москвы. Так, белые куртки, красные кепки и сумки носили представители Международного волонтерского корпуса 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году они сопровождали ветеранов, помогали сохранять историческое наследие страны, участвовали в городских патриотических событиях и мемориальных акциях.

«Экспозиция о волонтерах Москвы на Воробьевых горах наглядно демонстрирует, в каких масштабных событиях может принимать участие каждый. Для этого достаточно зайти на наш сайт, выбрать направление, событие и начать помогать. За 12 лет к добровольческим проектам присоединились более 1,58 миллиона жителей города. Уверен, что выставка вдохновит горожан присоединиться к нашей команде и покажет, что личное участие может сделать жизнь в городе лучше», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Ярко-красные бомберы, белые шапки, перчатки и шарфы создали для волонтеров Международной выставки-форума «Россия». Они встречали и направляли посетителей на ВДНХ, рассказывали об экспозициях, помогали организовать мероприятия в павильонах.

Часть экспозиции посвящена работе волонтеров в штабах «Москва помогает». Они собирают гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов. На выставке также представлена самая крупная организация, занимающаяся гражданско-патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Посетители увидят брендированную толстовку, кепку и поясную сумку волонтерского корпуса форума «Территория будущего. Москва 2030». Добровольцы регистрировали участников и помогали сориентироваться посетителям.

Кроме того, представлена экипировка столичной команды волонтеров Всемирного фестиваля молодежи. Они работали переводчиками, помогали людям с ограниченными возможностями здоровья и решали другие задачи.

В одной из колб разместили бомбер, шарф, шапку и сумку волонтеров Международного форума гражданского участия #Мывместе. Добровольцы координировали потоки участников, помогали делегациям, обеспечивали поддержку в организации тематических секций и мероприятий.

На выставке также представили снаряжение добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они участвуют в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проводят профилактические мероприятия, информируют жителей города и помогают каждому почувствовать себя в безопасности.

На станции метро «Воробьевы горы» можно узнать о помощниках Московского форума волонтеров в сфере охраны здоровья. Добровольцы каждый год обеспечивают комплексное сопровождение мероприятия, помогая его посетителям и участникам. Они также организуют акции по профилактике заболеваний и обучают навыкам оказания первой помощи.

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе». Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Узнать больше о добровольчестве можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», его странице в социальной сети «ВКонтакте», а также в канале в мессенджере МАХ.