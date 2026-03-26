«Активные граждане» выберут места для выставок-пристройств собак и кошек

Стартовало голосование в рамках проекта «Активный гражданин», целью которого является определение мест проведения летних выставок-пристройств животных из городских приютов. Эта инициатива призвана помочь бездомным питомцам обрести любящие семьи. Москвичи могут выбрать три наиболее подходящие площадки из восьми предложенных.

© Вечерняя Москва

Летние выставки, запланированные на июнь, июль и август, станут возможностью для жителей города познакомиться с дружелюбными и здоровыми кошками и собаками из столичных приютов, которые готовы к переезду в новый дом. Помимо возможности лично пообщаться с потенциальными питомцами и узнать их истории, посетители смогут получить ценные консультации от специалистов и волонтеров по вопросам адаптации животного в семье и дальнейшего ухода.

Для проведения мероприятий были отобраны восемь живописных локаций в различных районах столицы, среди которых: ВДНХ (у павильона №5), музей-усадьба «Люблино», парки «Сокольники», «Ходынское поле», «50-летия Октября», «Фили», Измайловский парк, а также Таганский парк. Более подробная информация о каждой площадке, включая точный адрес, инструкции по проезду и фотографии, доступна в специальном разделе для тех, кто хочет сделать осознанный выбор.

Вторым вопросом голосования стало изучение осведомленности горожан о подобных мероприятиях. Участникам предлагается поделиться, знали ли они ранее о выставках-пристройств, посещали ли их или только планируют это сделать.

Принять участие в голосовании могут все пользователи портала mos.ru, имеющие полную или стандартную учетную запись. В качестве поощрения за участие, «активные граждане» получат баллы в рамках городской программы лояльности «Миллион призов».

Эти баллы можно использовать для получения скидок на товары и услуги партнеров программы или направить на благотворительные цели, в том числе в фонды, занимающиеся помощью бездомным животным, передает официальный портал мэра Москвы.

Москвичи при выборе кличек для кошек не боятся проявлять фантазию, обращаясь к мистике, литературе и даже истории. В городе были замечены питомцы с именами Люцифер, Люцик, Фурия, Цири и Живоглот, а также две кошки по кличке Тьма.