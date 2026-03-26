В проекте «Открой#Моспром» расскажут о применении ИИ на столичных предприятиях

31 марта проект «Открой#Моспром» совместно с Центром сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий приглашает на лекцию «Искусственный интеллект на производстве». Ее посвятят перспективам развития искусственного интеллекта (ИИ) и реальным кейсам внедрения инновационных решений на высокотехнологичных предприятиях города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

— Москва — центр высоких технологий, на предприятиях города активно внедряются инновации. В частности, благодаря использованию искусственного интеллекта столичные заводы оптимизируют производственные процессы, гарантируют высочайший уровень качества выпускаемой продукции и пополняют ассортимент новинками, оперативно реагируя на запросы рынка. Лекция в рамках проекта «Открой#Моспром», которая пройдет 31 марта на площадке Университета науки и технологий МИСИС, покажет, как инновации будущего становятся рабочими инструментами и уже сейчас меняют реальное производство, создают промышленную мощь столицы, — подчеркнул Гарбузов.

Лекция начнется в 12:30, она пройдет по адресу: улица Крымский Вал, дом 3. Регистрация на мероприятие открыта до 11:00 30 марта на сайте проекта «Открой#Моспром».

Участники мероприятия узнают, как на самом деле работает искусственный интеллект на заводах и какую пользу он несет для бизнеса и развития технологий. Кроме того, можно будет задать вопросы профильным специалистам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во Всероссийском центре для слепых обучающихся начался пятый набор, сообщили в школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых при поддержке правительства Москвы и Министерства просвещения РФ.