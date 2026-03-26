Собянин рассказал о развитии кинокластера в Москве

Мэр Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году в Москве сняли 870 проектов на площадках городского кинокластера, а также на улицах столицы. Это на 38% больше, чем в 2024-м.

Главными кинособытиями минувшего года стали выпуск первого игрового фильма Киностудии имени Горького, снятого при поддержке города, а также завершение второго этапа кинопарка «Москино» и Московская международная неделя кино, в которой приняли участие более 700 тыс. делегатов из десятков стран, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на сообщение главы города в мессенджере MAX.

Кроме того, в 2025-м открылись новые павильоны, кинозал и центр костюма на базе студии Горького. Также представлена LED-конструкция площадью 300 кв. м, а в четырёх районах заработали кинотеатры сети «Москино».

В 2026-м, по словам Собянина, планируется завершить модернизацию студии Горького, увеличив площадь павильонов до 106 тыс. кв. м.

