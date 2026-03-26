Более 6 тыс. вторых дверей снимут в метро Москвы до мая

Тоннельную вентиляцию уже перевели на весенний режим работы.

В московском метро приступили к подготовке к летнему сезону. В первую очередь в вестибюлях снимут вторые двери: до мая уберут более шести тысяч. Это позволит регулировать температуру и увеличит воздухообмен, чтобы пассажирам было комфортно даже в жаркую погоду.

Кроме того, специалисты уже перевели тоннельную вентиляцию на весенний режим работы. Несколько лет назад полностью завершили обновление оборудования в вентиляционных шахтах: новые вентиляторы позволяют снизить температуру летом на два-три градуса и на 30 процентов увеличивают воздухообмен.

«Дважды в год Московский метрополитен готовит инфраструктуру к смене сезонов — летнего и зимнего. Работы начинают заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной. В будний день в столичном метро совершается более восьми миллионов поездок, поэтому мы внимательно следим за тем, чтобы пассажирам здесь было комфортно в любое время года. Кроме того, доля новых поездов в метро достигла уже 80 процентов — современные и технологичные составы российского производства оборудованы мощными системами кондиционирования», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В скором времени кондиционеры в транспорте переведут на летний режим работы. Входы в вестибюли станций, фасады, облицовку и остекление, прилегающую территорию ждет генеральная уборка, их помоют и почистят.