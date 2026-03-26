Столичные школьники получили более миллиона подарков в «МЭШ»

Более миллиона подарков отправили друг другу столичные ученики в «Московской электронной школе» («МЭШ»). Функция доступна школьникам с первого по 11‑й класс. За время работы сервиса самыми популярными подарками стали роза, жест «Виктория», кнопка любви, календарь, мороженое, букет и сердечко. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

— В 2025 году в «МЭШ» появился раздел, где ученики могут обменять полученную за выполнение заданий цифровую валюту на виртуальные подарки. Такие призы можно дарить друг другу или оставлять себе и собирать коллекцию. Сейчас в «МЭШ» доступно 22 уникальных подарка, ― сообщили в пресс-службе ведомства.

Все подарки доступны в ограниченном количестве. Ассортимент постоянно пополняется новыми наборами. Также появляются праздничные коллекции, например, к Новому году, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Стоимость подарков варьируется от 15 до более чем двух тысяч звезд, которые ребята получают, выполняя задания в «МЭШ». Среди самых дорогих — телефон ценой 2,1 тысячи звезд, акула в кроссовках стоимостью 1,3 тысячи звезд и коробка конфет, которая стоит 550 звезд.

Чтобы получать звезды и обменивать их на виртуальные призы, школьники выполняют тесты из библиотеки «МЭШ» и от ИИ-сервиса «Цифровой учитель», во вкладке «Задания» раздела «Подарки» в электронном дневнике «МЭШ». За ежедневные задания ребята могут получить до 50 цифровых звезд. Кроме того, в «МЭШ» добавили игровые турниры и марафоны. Ученикам доступно два формата: индивидуальные задания и командные, которые можно выполнять с другими школьниками. В марафонах нужно решить серию задач за ограниченное время. В турнирах школьники объединяются в лиги и соревнуются, кто наберет больше баллов. Звезды получают участники, занявшие первые три места. Лидеры рейтинга турниров и победители марафонов могут получить до тысячи звезд. Всего за время работы сервиса московские школьники решили более 1,5 миллиона заданий и заработали почти 60 миллионов звезд.

Подарки, приобретенные во вкладке «Магазин», можно отправлять друзьям из своего класса, школы и других образовательных организаций или собирать собственную коллекцию. Все награды хранятся во вкладке «Профиль». Там можно следить за своей коллекцией и виртуальными подарками одноклассников. При этом баланс звезд виден во всех разделах сервиса.

Для учеников 5-11-х классов цифровые подарки стали доступны в «МЭШ» в ноябре 2025 года, а для учеников первых — четвертых классов цифровые награды добавили в январе 2026-го. Все задания и награды можно найти в сервисе «Подарки», который находится в разделе «Учеба» веб-версии электронного дневника «МЭШ» на портале school.mos.ru. В мобильном приложении «Дневник «МЭШ»» подарки размещены в разделе «Школа».

Подробнее узнать о том, как отправить и получить подарки, можно в инструкциях в веб-версии электронного дневника и мобильном приложении.

«Московская электронная школа» — совместный проект столичных Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий. Он появился в 2016 году. Сегодня единой цифровой образовательной платформой пользуются более 1,2 миллиона школьников, свыше 1,8 миллиона родителей и около 70 тысяч педагогов. Среди основных сервисов «МЭШ» — библиотека учебных материалов, электронные дневник и журнал, «Москвенок», «Портфолио учащегося» и «Олимпиады».

Больше о московском образовании — в официальном канале в мессенджере МАХ.

Обеспечение столичных школьников современными цифровыми сервисами повышает эффективность учебного процесса, помогает юным москвичам грамотно планировать время и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.