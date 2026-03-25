Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москву вернется снег. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Ильина, снег может выпасть в конце марта или начале апреля. При этом снежный покров установится на короткое время. Впрочем, к ближайшим выходным, как уточнил синоптик, температура воздуха зафиксируется на положительных отметках даже в ночное время.

«К концу марта в Москве снег полностью сойдет, а после снегопада может установиться кратковременный снежный покров, невысокий. Проблем снег особо не создаст, но паники автолюбителям наведет», — заявил он.

Ранее Ильин пообещал москвичам скорое наступление устойчивой весенней погоды.