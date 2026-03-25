В Москве построили дома для летучих мышей

Домики для летучих мышей (дуплянки) развесили в парке «Лосиный остров» в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

Они появились в местах, где животным не хватает естественных укрытий. Дуплянки похожи на скворечники для птиц, но устроены иначе. Вход в них представляет собой узкую горизонтальную щель в нижней части домика. Летучая мышь легко попадет внутрь, а ее природные враги, например, совы или куницы, сделать этого не смогут.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков сообщил, что дятлы этой весной изменили свои привычки, что может указывать на жаркое лето. По его словам, обычно дятлы делают гнезда со входом с восточной стороны, а в этом году — с северной. Согласно народным приметам, это может указывать на грядущую жару.