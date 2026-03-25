Москвичи снова смогут ходить в туалет

В центре Москвы снова заработали общественные туалеты, установленные на улицах. Об этом стало известно Telegarm-каналу «Москва с огоньком».

Проблемы с работой кабинок наблюдались с 8 марта. Горожане не могли оплатить использование туалетов, расположенных ближе к центру, из-за сбоев в работе интернета. По данным канала, теперь неполадок с оплатой не возникает.

Ранее сообщалось, что обслуживающая общественные уборные организация работает над внесением туалетов в «белые списки». Представители компании заявили, что заявка находится в процессе согласования.