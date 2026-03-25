Московский аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после введения временных ограничений на прием и выпуск рейсов.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по расписанию, — передает официальный страница аэропорта в VK.

Утром 25 марта губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Кронштадте.

Он добавил, что частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей. При этом за ночь над Ленинградской областью сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Днем ранее Министерство обороны отчиталось, что средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 перехватили и ликвидировали над регионами России 139 украинских беспилотников.

Еще 22 марта на фоне атаки дронов в аэропорту Пулково задержали и отменили более 80 рейсов. В частности, отменили 12 рейсов на вылет и девять на прилет, остальные задерживаются.