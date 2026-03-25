ЦОДД назвал наиболее загруженные участки на дорогах Москвы днем 25 марта

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил ситуацию на дорогах Москвы днем 25 марта на четыре балла. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса.

По состоянию на 15:13 средняя скорость в Москве составляет 35 километров в час. К вечеру ожидается увеличение загруженности до семи баллов.

— Интенсивное движение наблюдаем на ТТК в районе улицы Нижней Масловки, на внешней стороне ТТК в районе Сухаревской площади, на МКАД в районе Бусиновской эстакады, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Водителей в связи с локальными перекрытиями призвали заранее планировать маршрут и закладывать больше времени на дорогу.

До этого в дептрансе предупредили, что 25 марта в центре и на западе столицы могут ввести временные локальные ограничения. В течение дня ожидаются затруднения в центре города и в пределах Садового кольца. Сейчас движение перекрыто на Ленинском проспекте в районе дома 9.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что строительство дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе планируется завершить в 2026 году. Финишный участок трассы значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово, где проживает более 300 тысяч человек.