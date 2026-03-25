Собянин вручил награды деятелям культуры Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в День работника культуры по традиции вручил награды столичным деятелям искусства, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«С профессиональным праздником вас и заслуженными наградами. Культура для Москвы это все, это наша душа, наш стержень, это любимые артисты, любимые писатели, композиторы, это то, без чего не было бы ни страны, ни нашего города. Конечно, роль культуры всегда значима, но когда страна проходит испытания, как сегодня специальная военная операция, роль культуры еще более значима. Без духовного объединения нашей страны победа невозможна. Я благодарен нашим артистам, которые сотни раз пребывали в зоне специальной военной операции, в приграничных регионах, выступали перед бойцами, ранеными, жителями. Это большой риск, это самоотверженная и важная работа. Спасибо им за это», – сказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва всегда вкладывала и будет вкладывать в развитие материальной базы культуры. «Москва всегда вкладывала и будет вкладывать в развитие материальной базы культуры: строить новые музеи, театры, реконструировать старые, создавать концертные площадки, создавать и развивать общественное пространство, куда выходят наши артисты, парки культуры, школы искусств. Но, конечно, самое главное, какая бы материальная база ни была, как красиво бы ни выглядели наши учреждения культуры, главное, вы, люди, которые вкладывают свою душу и сердце в эту работу. Спасибо вам огромное, с праздником, с заслуженными наградами. Спасибо, друзья», – добавил мэр.

Всего в списке награжденных около 40 человек. В том числе за вклад в развитие отечественного музыкального искусства, многолетнюю творческую деятельность на благо Москвы и москвичей знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» L лет награжден народный артист России, председатель экспертного совета фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский» Александр Зацепин.

Также объявлена благодарность правительства РФ генеральному директору Московского концертного зала «Зарядье» Ивану Рудину за активное участие в подготовке и проведении международных мероприятий с участием главы кабмина.