Ефимов: в Москве определились с местами для семи суперколледжей

Власти Москвы выбрали площадки для строительства семи суперколледжей, рассказал РИА Новости в интервью заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— На каждый колледж уже объявлен конкурс, по четырем мы определились с концепцией. У всех будет индивидуальная, современная архитектура. Это не типовые здания — мы хотим, чтобы они стали архитектурной изюминкой соответствующих районов, — отметил он.

По словам чиновника, самый крупный суперколледж в 110 тысяч квадратных метров разместится в Коммунарке рядом с будущим кампусом «Станкина» и новым музейным фондохранилищем. На базе колледжа будут реализовываться образовательные программы по широкому спектру направлений — строительству, промышленности, информационным технологиям, креативной индустрии, транспорту, торговле и финансам, а также образованию. Всего там будут учиться 16 тысяч студентов.

В районе Филевский Парк появится ИТ‑колледж площадью 50 тысяч «квадратов», который будет готовить специалистов по направлениям «Информационные технологии», «Креативная индустрия» и «Строительство», а в Южном Тушине возведут техноколледж аналогичного размера для обучения по специальностям в области строительства, промышленности, включая медицинскую и химическую. В свою очередь в Сколкове власти запланировали создать медицинский суперколледж для подготовки студентов по направлениям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Стоматология ортопедическая».

— Еще для трех колледжей территорию предварительно определили, теперь решаем вопрос относительно посадки, — добавил Ефимов.

Заммэра уточнил, что открытие суперколледжей в столице планируют начинать с 2028-2029-х годов с четырех объектов.