Баранов: курьеров в Москве планируется заменить роботами-доставщиками

Курьеров в Москве планируется заменить роботами-доставщиками. При этом скорость движения таких роботов будет составлять от 3 до 5 километров в час.

Об этом в среду, 25 марта, сообщил начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов.

— И нам недавно на базе Петровки, 38, представляли мобильные комплексы, которые в перспективе должны заменить курьера, доставщика. Но сейчас прорабатываются вопросы безопасности. <...> Это понятная конструкция, ярко обозначенная для всех, которые ездят, опять же, по правилам в первую очередь, — подчеркнул Баранов, его слова цитирует ТАСС.

Еще в январе мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что роботы-доставщики могут заменить курьеров на велосипедах. По словам главы города, через пять лет во всем мире произойдет массовое внедрение беспилотного транспорта.

В феврале Мещанский районный суд Москвы отменил штраф от ГИБДД в размере 300 тысяч рублей на компанию «Рободоставка» за действия робота-доставщика, который, по версии правоохранителей, создал помеху при движении.