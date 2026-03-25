В столичном метро появились указатели с информацией о причалах

Узнать направление к причалам прогулочного и регулярного речного транспорта можно прямо на указателях в метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На новых указателях разместили рисунки в виде кораблика и названия ближайших причалов с указанием ближайших выходов метро. Появилась эта информация и на картах местности в вестибюлях, перед входом на станции, на городских пешеходных стелах.

Кроме того, номера маршрутов речного электротранспорта, обозначенные фиолетовой цифрой, теперь можно изучить на улучшенной наддверной навигации в поездах "Москва-2020", "Москва-2024" и "Москва-2026" на Замоскворецкой, Троицкой, Кольцевой и Большой кольцевой линиях. Аналогичные данные добавили на карты с информацией об оснащении станций эскалаторами, лифтами, пандусами и другим оборудованием - такие элементы размещены на платформах. На них также указаны номера выходов, через которые можно попасть к причалам.

В ближайшее время пересадки на маршруты регулярного круглогодичного речного электротранспорта будут показывать и на медиаэкранах в поездах метро, МЦК и наземного транспорта.