Синоптик назвал дату полного схода снега в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости сообщил, что снежный покров полностью сойдет в Москве к 3 апреля.

Он отметил, что еще вчера, 24 марта, в Клину был один сантиметр снега, в Дмитрове — два, а сегодня — 0 сантиметров.

«Тем не менее на юге Московской области — в Коломне и Кашире — снега 28 сантиметров», — уточнил синоптик.

Согласно прогнозу, до конца рабочей недели в столице России будет около 0 градусов ночью и 13-16 градусов тепла — днем. В субботу, 28 марта, температура воздуха составит плюс 15-18 градусов.

По словам Тишковца, на следующей неделе в Московском регионе начнутся дожди, а к 3 апреля весь снег растает. Высота покрова в столице — 11-15 сантиметров. При этом специалист добавил, что есть вероятность возвращения весенних холодов.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков сообщил, что в Москве из-за теплой весны в этом году могут раньше проснуться майские жуки.