В комплекс электродепо «Троицкое» войдет 11 зданий и сооружений

Комплекс электродепо «Троицкое», предназначенный для обслуживания поездов одноименной линии метро, будет включать 11 зданий и сооружений.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Самым крупным зданием электродепо “Троицкое” станет производственно-административный блок. В его состав войдут административно-бытовой и отстойно-ремонтный корпуса, мотодепо, участки мойки составов и обточки колесных пар. Общая площадь застройки превысит 112 тысяч квадратных метров. Завершить создание электродепо планируется в 2029 году», — отметил Владимир Ефимов.

План расположения сооружений на территории транспортного предприятия позволит рациональнее использовать земельный участок, повысить комфорт работников и сократить время на передвижение между корпусами.

«Строительная площадка будущего электродепо размещается между Калужским и Новомихайловским шоссе на границе Троицкого и Новомосковского административных округов. Максимальное количество персонала в одну рабочую смену сможет достигать 540 человек. Для сотрудников будут созданы комфортные условия труда и отдыха», — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Электродепо «Троицкое» предназначено для отстоя, обслуживания и ремонта электропоездов Троицкой линии, которая станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД. К настоящему времени завершен первый этап строительства Троицкой линии метро с 11 станциями. Идет реализация второго этапа — от станции «Новомосковская» до «Троицка».

В результате на радиусе разместится 17 станций, а его протяженность превысит 43 километра. Линия протянется от станции «ЗИЛ» до города Троицка. Ее открытие улучшит дорожно-транспортную ситуацию в районах, примыкающих к новым станциям метро, на юго-западе и юге столицы.

«Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, свыше 180 километров линий, 14 электродепо.