Аэропорт Москвы частично прекратил работу

Московский аэропорт Шереметьево частично прекратил работу — самолеты выпускаются и принимаются по «согласованию с соответствующими органами».

Об этом говорится в Telegram-канале авиагавани.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — предупредили в воздушной гавани.

Аэропорт полностью прекратил работу с 22:17 по московскому времени 24 марта до 6:34 25 марта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, который был закрыт всю ночь из-за угрозы атаки БПЛА, отменили и задержали на вылет больше 70 рейсов.