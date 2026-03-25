Манул Тимофей начал летнюю разжировку

Манул Тимофей из Московского зоопарка вступил в фазу разжировки к лету. Об этом в среду, 25 марта, сообщила зоотехник отдела «Млекопитающие» Софья Царева. Она пояснила, что минимальный вес кота, как правило, достигается к июлю. В декабре Тимофей завершил зимнюю зажировку, его вес был 6,5 килограмма, после чего кормление уменьшили.

По словам Царевой, сейчас с приходом тепла манул постепенно теряет вес: в марте он составляет примерно 5,6 килограмма, к апрелю — около пяти килограммов, а к середине лета достигает минимального значения перед началом летней зажировки. В весенние дни кот становится активнее, чаще выходит на улицу и проводит там больше времени, особенно утром и в дневные часы на солнце.

Зоотехник отметила, что у Тимофея продолжается линька зимнего подшерстка, из-за чего кот выглядит меньше. Рыжие оттенки шерсти проявятся позже, ближе к лету, когда животное полностью сменит подшерсток.

В Московском зоопарке внимательно следят за динамикой веса манула, регулярно взвешивая его. По словам Царевой, питание кота сейчас уменьшено: один разгрузочный день и однократное кормление грызунами и перепелками, что помогает достигнуть минимального летнего веса, передает ТАСС.

