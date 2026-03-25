Собянин: Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Столица по праву считается главным культурным центром России. В прошлом году город установил новый рекорд: количество посещений московских учреждений культуры и парков превысило 340 миллионов. Парки культуры и отдыха посетили 282,5 миллиона раз, культурные центры и библиотеки — 26,3 миллиона раз, музеи и выставочные залы — около 19 миллионов раз, театры — более пяти миллионов раз, концертные площадки — 2,4 миллиона раз, цирк — 900 тысяч раз.

«Благодаря многочисленным событиям весь город, по сути, уже превратился в единую театральную и концертную площадку под открытым небом на улицах и бульварах», — отметил Мэр Москвы.

Достижения столицы отмечены и на международном уровне. Согласно ежегодному рейтингу Global Power City Index, который публикует японский фонд Mori Memorial Foundation, Москва вошла в тройку лучших городов мира по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей.

Исследование «Анализ экономики впечатлений», проведенное Агентством креативных индустрий в 2024 году, показало, что приезжающие в Москву туристы прежде всего запоминают культурное наследие и архитектуру (33 процента), музеи и выставки (26 процентов), парки (22 процента), а также театральные представления и концерты (17 процентов).

Кроме того, Сергей Собянин утвердил основные задачи Правительства Москвы в сфере культуры на 2026 год, среди которых:

— завершение создания креативного кластера на территории кинозавода «Москино», включая открытие фиджитал-арены для проведения мультиформатных мероприятий, центра технологий и инноваций, а также уникального павильона для подводных съемок;

— продолжение комплексного благоустройства Парка Горького, парка «Сокольники» и музея-заповедника «Коломенское», проведение работ по благоустройству музея-заповедника «Кузьминки-Люблино», усадьбы Останкино, Сада имени Н.Э. Баумана, парка имени Юрия Лужкова, Москворецкого и Лефортовского парков, а также парка «Красная Пресня»;

— продолжение работ по модернизации Московского государственного академического театра оперетты, Московского театра Олега Табакова (Малая Сухаревская площадь, дом 5), Государственного академического театра имени Моссовета и Московского академического театра сатиры («Прогресс-сцена Армена Джигарханяна»);

— проведение Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар»;

— продолжение работы по привлечению зарубежных и российских музеев к созданию масштабных выставочных проектов в Москве, в том числе проведение международной выставки «Терракотовые воины: наследие первого императора» в Государственном историческом музее;

— открытие новых площадок «Биокластера»: павильона № 17 «Мир динозавров», павильона № 312 «Музей жизни», оранжереи-лаборатории, а также павильона № 29 «Флоратопия» после реэкспозиции;

— открытие всесезонного этнографического культурно-развлекательного комплекса «Город зодчества» в музее-заповеднике «Коломенское»;

— возрождение исторической концертной площадки «Эстрада Шаляпина» в парке «Сокольники»;

— открытие второй очереди креативного кластера в инновационном центре «Сколково», площадки для размещения компаний — разработчиков технологических решений в сфере медиа и анимации.