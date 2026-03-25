Москвичам предложили пересесть на метро

Для поездок по Москве в среду, 25 марта, лучше использовать метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В городе ожидается облачая, но теплая погода, осадки не прогнозируются. Утром и вечером возможно образование гололедицы.

На дорогах возможны локальные перекрытия в центральной и западной частях города. Автовладельцев призвали быть внимательными при построении маршрута и отдать предпочтение метро для поездок.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что до конца недели температура в Москве и Подмосковье в ночные часы будет опускаться ниже нуля. Снежный покров, который еще не полностью сошел, будет днем подтаивать, а вода будет замерзать на отдельных участках дорог. К концу месяца вероятность гололедицы снизится из-за потепления.