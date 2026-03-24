Температура в Москве в марте повысится до +19C°

Как сообщает Telegram-канал «Москва Live», температура в Москве 28 и 29 марта может подняться до +19C°. При этом, никаких осадков до конца месяца специалисты не ожидают.

Схожий прогноз озвучили и в Гидрометцентре. Как рассказали синоптики учреждения, выходные будут очень теплыми как в самой столице, так и в Подмосковье — днем температура может подняться до +17C°, а ночью до +4C°.

«В предстоящие выходные — 28 и 29 марта — воздух может прогреться в дневные часы до плюс 12-17 градусов, при этом на фоне переменной облачности должно быть преимущественно без осадков», — сообщили там.

При этом ведущий синоптик Гидрометцентра Марина Макарова считает, что 27-28 марта погода в Москве может установить температурный рекорд. На данный момент абсолютный суточный максимум для 27 марта составляет +15,9C°, а для для 28 марта — +17,3C°. По словам Марковой, прогнозируемое отклонение температуры от нормы в субботу может достичь 5-6 градусов.

