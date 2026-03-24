Москвичам рассказали о погоде в последние выходные марта

Очень теплая и преимущественно сухая погода ожидает жителей Москвы и Московской области в последние мартовские выходные. Такой прогноз дал во вторник, 24 марта, Гидрометцентр России.

© ТВ Центр

В ведомстве уточнили, что в субботу и воскресенье, 28 и 29 марта, воздух в столичном регионе может прогреться в дневные часы до плюс 12-17 градусов. При этом на фоне переменной облачности должно быть преимущественно без осадков.

Ночью, согласно прогнозам, не исключены и легкие заморозки: столбики термометров могут показывать от минус одного до плюс четырех градусов как в Москве, так и в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Тем временем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что неустойчивость погодных условий в столичном регионе будет прослеживаться и в оставшиеся два месяца весны, и предстоящим летом. Эта "размашистая синусоида в погоде" будет сопровождаться сильными ливнями или грозами, причем ожидается и сильная жара.