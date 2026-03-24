Дятлы в Москве предсказали жаркое лето

Дятлы этой весной изменили свои привычки, что может указывать на жаркое лето. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделился кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, обычно дятлы делают гнезда со входом с восточной стороны, а в этом году — с северной. Согласно народным приметам, это может указывать на грядущее жаркое лето.

«По предварительным данным, наблюдая за птицами, можно предположить, что лето в этом году будет именно таким», — сказал Глазков.

Он также рассказал, что дятлы стали активно делать новые дупла, а старые оставляют для других птиц. Например, ими пользуются скворцы, которые не могут делать себе гнезда сами и либо занимают старые расщелины в деревьях, либо старые дупла дятлов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что летом москвичей ожидает неустойчивая погода с ливнями и грозами, сменяющимися волнами жары.