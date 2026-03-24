Неочевидные плюсы нашли в ограничениях связи в Москве

Ограничения интернета в отдельных районах столицы могут иметь терапевтический эффект, схожий с отпуском. Однако, в отличие от отдыха, обратного билета нет, а рабочие процессы по-прежнему завязаны на общение, отметил заместитель главного редактора «Ведомостей» Максим Иванов.

По его словам, новые обстоятельства поднимают вопросы о необходимости адаптации и о том, какой окажется реальность в итоге. Эксперт провел параллель с пандемийным периодом: тогда профессиональная коммуникация перестроилась на дистанционный формат с пересказом слухов и подслушанных совещаний, а сейчас на первый план выходит личный контакт.

Главный вопрос, по мнению Иванова, в том, как такой цифровой детокс переживет поколение, выросшее с гаджетами в руках. Для них возвращение к реальности, которую они не застали, может оказаться особенно сложным.

С начала марта 2026 года жители Москвы стали часто сталкиваться с проблемами в работе интернета. Каждый день профильные службы регистрируют сотни и даже тысячи обращений от пользователей, жалующихся на связь. В основном неполадки затрагивают мобильный интернет, но иногда возникают трудности и с проводным подключением, включая домашний интернет.