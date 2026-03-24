За пять лет в Москве построили 15 пожарных депо по программе «Безопасный город»

С 2021 года в столице возвели 15 пожарных депо за счет средств городского бюджета по программе «Безопасный город».

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— В рамках Адресной инвестиционной программы с 2021 года в столице построили 15 пожарных депо общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров. В сумме они рассчитаны на 62 машино-места. Новые здания появились на территории Северо-Восточного, Восточного, Троицкого, Новомосковского, Западного и Южного административных округов. В этих депо созданы комфортные условия для работы, отдыха и тренировок работников пожарно-спасательных отрядов. На объектах есть помещения для техники и ее обслуживания, а также тренировочные башни со скалодромами, спортивные площадки, учебные пожарные гидранты, — рассказал Владимир Ефимов.

Новые пожарные депо появились в районах Тропарево-Никулино, Даниловский, Краснопахорский, Восточный, Вороново, Внуково, Филимонковский, Северный, Бекасово, Щербинка и в Коммунарке. При строительстве использовали энергоэффективные материалы.

— Больше всего современных пожарных станций с 2021 года построили на территории ТиНАО — 11. В Троицком административном округе появилось пять зданий на 14 машино-мест, а в Новомосковском — шесть объектов на 26 пожарных автомобилей. Во всех депо оборудовали помещения для специальной техники, пункты связи, комнаты отдыха и психологической разгрузки, учебные классы, тренажерные и конференц-залы, а также другие кабинеты. В новых пожарных частях предусмотрены современные системы связи и координации действий с другими экстренными службами, что значительно увеличивает эффективность взаимодействия в случае происшествий, — отметил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

В столице уделяют особое внимание строительству объектов, обеспечивающих безопасность жителей. Пожарные депо оснащают современным оборудованием, которое позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и эффективно тушить пожары. В рамках программы по улучшению безопасности в городе создают специальные тренировочные площадки, где сотрудники могут отрабатывать профессиональные навыки в приближенных к реальным условиях. Это позволяет повысить уровень готовности к различным чрезвычайным ситуациям.